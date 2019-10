Tak působí bývalá přádelna ve Strakonicích. Kdysi objekt, který poutal pozornost díky svému stavebnímu stylu. Říká se mu futurismus a byl považován za avantgardní umělecký směr odmítající všechny dosavadní kulturní a umělecké hodnoty. V případě přádelny, kde se odjakživa říká U Steinů, o to hůř. Proč, to vysvětluje strakonický sběratel a historik Jan Malířský. „Původní budova přádelny vyhořela roku 1935. Na jejím místě v letech 1937 až 1939 vyrostla pětipatrová futuristická budova nové přádelny.“

Ta představovala práci a výdělek pro desítky lidí. Patřila Fezku, což znamenalo dostatek zakázek a prestiž.

Jak přádelna fungovala? „V přízemí budovy se v takzvaném čechráku mísily vlny pro konečné příze pro tkalcovny. Vlna pak postupovala do pater na třídění, mykadla, spřádání, soukání, snování, tkaní, valchování, praní, karbonizaci, barvení, česání, postřihování, dekatování, sušení a fixaci až na klasifikaci. Pak už bylo balení, expedice a tak dále. Kromě toho se provádělo ještě mnoho speciálních úprav podle požadavků zákazníků,“ vzpomíná Jan Malířský.

Postupně ubývá těch, kteří zde pracovali. Jedním z nich je Igor Lízal (59). „Do přádelny U Steinů jsem nastoupil po vojně v roce 1982. To mi bylo 22 let a pracoval jsem v ní tři roky,“ říká. Bylo to v době, kdy ve Fezku vznikala nová přádelna. Podnik měl velké plány a stará přádelna už technologicky ani kapacitně nestačila. „Ale do nové přádelny se nikomu nechtělo. Stará byla útulná, bylo v ní plno kumbálků a soukromí,“ podotýká Igor Lízal, který si pamatuje i svou první mzdu. „V roce 1982 jsem měl v hrubém asi 2500 korun.“

Když v roce 1985 odešel, přádelna fungovala ještě přibližně další dva roky. Pak změnil objekt majitele, ale po roce 1989 zanikl. Před několika lety se byl Igor Lízal v budově podívat. „Je prázdná, všechno je pryč. Byl to takový divný pocit.“

V současnosti vlastní přádelnu město, které ji koupilo za dvanáct milionů korun. Důvodem bylo zachování objektu, který má pro Strakonice historický význam. V plánech města je nabídnout patra zájemcům, kteří by zde na vlastní náklady zřídili muzeum či ateliéry. Zatím zůstává u plánů a přádelna U Steinů funguje pro cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Neformální skupina Jsme Strakonice zde pořádá akci Pecha Kucha Night, jsou tu zkušebny kapel.

Budoucnost objektu, který dříve symbolizoval Strakonice stejně jako například firma ČZ, je stále otevřená. A dokud je naděje, že se nadechne do nového života, stojí za to té naději věřit.