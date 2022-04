Během provádění stavebních prací je komunikace I/22 na mostě zcela uzavřena a řidiči musejí využívat objízdnou trasu po silnici I/4. Pro pěší zůstal most po dobu stavby otevřený. Během stavebních úprav budou všechny zjištěné závady odstraněny. Mostní svršek bude kompletně vyměněn, nosná konstrukce bude očištěna a obnovena bude jeho hydro-izolace. Dále dojde k výměně mostních závěrů, obnově ložisek a sanaci spodní stavby a říms. Obnoveno bude také mostní příslušenství.

Původně byla oprava zmíněné části mostu z roku 1979 plánována už na rok 2019.

Polovina mostu nad Otavou byla opravena v roce 2016. Potíže při opravě výrazně omezily program mezinárodního dudáckého festivalu.

Opravy se nevyhnou také silnicím II. a III. tříd. Ty bude provádět SÚS Strakonice. „Jednou z nich je most za obcí Třebohostice, která začala 6. dubna a potrvá do poloviny srpna. Jde o plnou uzavírku,“ řekl ředitel SÚS Strakonice Robert Vavřík. Dále dojde na opravu nehodového úseku v obci Svinětice u Bavorova, most přes před řeku Blanici ve Vodňanech nebo rekonstrukce silnice Netolická v Bavorově.

Co se týká silnic I. třídy, ŘSD plánuje opravu mostu v Jiníně, úsek mezi obcemi Skočice a Lidmovice či úsek u Obory nedaleko Sedlice.