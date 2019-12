Městská policie má na starosti nákupní zónu na Katovické a strážníci sem namátkově jezdí několikrát denně i večer. Soustavnou preventivní kontrolu tu vykonávají asistenti prevence kriminality, kteří pro městskou policii pracují. Dohled u ostatních marketů si vzali na starosti policisté ze strakonického obvodního oddělení Policie ČR.

Že se prevence vyplatí, o tom svědčí fakt, že se daří eliminovat kapesní krádeže v marketech a vykrádání aut na parkovištích u nich na minimum. Jak uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková, v první polovině prosince neevidují žádný takový přestupek a trestný čin.

Preventistky a mluvčí Policie ČR ve Strakonicích Jaromíra Nováková a městské policie Jaroslava Krejčová vyrazily do terénu ve čtvrtek 12. prosince dopoledne, vybavené letáky s radami, jak se mají lidé chránit. V doprovodu stážistů z plzeňské vyšší odborné školy vyvolávaly u nakupujících v Bille Na Ohradě a v Lidlu v Ellerově ulici podivení, copak je to za policejní manévry. Lidé ale jejich upozornění, aby si na své věci dávali pozor, brali vážně a často se chytali za hlavu, protože si uvědomili, jak snadnou kořistí lapků jsou. Před očima preventistek narychlo zapínali kabelky, tašky volně odložené v nákupním košíku vyndavali. Jedna z žen byla velmi překvapena, když jí preventistka městské policie podávala její peněženku. Nechala ji položenou v košíku a vůbec si v zápalu nákupu nevšimla, že někdo kolem ní operuje. Přijít o kabelku či peněženku je vskutku velmi snadné. Je zbytečné si přidělávat starosti s vyřizováním nových dokladů a kazit si náladu ukradenými penězi.

Také, jak preventistky zjistily, v autech na zadních sedadlech i v kufru nechávají lidé odložené věci. Auto opravdu není trezor, pro šikovného zloděje je otázkou několika vteřin, aby si vzal, co ho upoutá. Stejně tak snadno si sáhne do zadní kapsy kalhot pro peněženku nebo do otevřené kabelky, byť ji majitelka má na rameni.

Policejní hlídky budou dění u marketů monitorovat do Štědrého dne.