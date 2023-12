Kvůli rozsáhlé rekonstrukci vzduchotechniky a instalaci klimatizace dojde od 2. ledna 2024 ve strakonické nemocnici k organizačním změnám. Ty nejaktuálnější se dotknou provozu lékařské pohotovostní služby pro dospělé pacienty, akutní příjmové ambulance interního oddělení, ambulance plicního oddělení a odborných chirurgických poraden.

Dočasné změny pohotovosti a některých ambulancí v nemocnice ve Strakonicích. | Foto: Se souhlasem Nemocnice Strakonice

Po rekonstrukci se zvýší komfort pro pacienty i zaměstnance, a to především v horkých letních měsících. „Současné práce přinášejí dočasné změny v organizaci provozu. Neznamenají ale omezení péče,“ upozornil ředitel nemocnice Tomáš Fiala.

Lékařská pohotovostní služba pro dospělé pacienty a interní ambulance se přesune z pavilonu interních oborů do pavilonu operačních oborů. Tam bude dočasně zřízená interní ambulance v prostoru u centrální recepce. Pacientům bude k dispozici v pracovní dny od 6.00 do 21.00 hodin a o víkendech a svátcích od 8.00 do 20.00 hodin. V pracovní dny od 21.00 do 6.00 a víkendech a svátcích od 20.00 do 8.00 budou pacienti ošetřeni na příslušné lůžkové stanici v Pavilonu interních oborů podle oboru a pohlaví - tzn. interna muži (1. patro), interna ženy (2. patro), plicní oddělení (3. patro).

Ambulance plicního oddělení bude dočasně v prostorách lůžkového plicního oddělení ve 3. patře pavilonu interních oborů.

Odborné poradny chirurgického oddělení budou od 2. ledna přechodně umístěné v 1. patře budovy lékárny v prostorách očkovacího center vedle stomatologické ambulance. Provoz akutní chirurgické ambulance je zachován ve standardních prostorách pavilonu operačních oborů.

Uvedené změny budou z největší pravděpodobnostní platné až do 31. ledna 2024 a pacienty na ně ještě přímo na místě upozorní informační cedule.