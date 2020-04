„Od úterního do středečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 269 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. Pozitivní nebyl žádný. To spolu s dalšími čtyřmi nově uzdravenými osobami znamená, že aktuální počet nemocných COVID-19 v Jihočeském kraji se snížil na 56. Potvrdil se tak mimořádně pozitivní trend, kdy v regionu přibývají uzdravení rychleji, než nové případy nemoci,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Například na Jindřichohradecku již nebyl ve středu v 18. hodin evidován s COVID-19 žádný pacient, všichni se již vyléčili. Aktuálně nejvíce pozitivních případů, devatenáct, bylo na Českobudějovicku. Šestnáct nemocných vykazovalo Prachaticko, třináct Táborsko, čtyři Strakonicko, tři Českokrumlovsko a jednoho nemocného Písecko.

Na hraničním přechodu s Rakouskem v Dolním Dvořišti začalo ve středu dopoledne fungovat mobilní testovací místo, které má sloužit samoplátcům v rámci částečného uvolnění příhraničního pohybu. „Už od konce minulého týdne jsme v reakcí na uvolnění registrovali desítky dotazů přeshraničních pracovníků k testování. Snažili jsme se jim vyjít vstříc, a proto jsem přivítala iniciativu, díky níž se v řádu dnů podařilo zřídit odběrové místo přímo na hranicích a usnadnit tak možnost vyšetření. Zájem byl od začátku obrovský. Chtěla bych proto požádat zájemce o vyšetření PCR, kteří nesměřují do zahraničí, aby se obrátili na odběrová místa ve vnitrozemí. Další odběrové místo pro samoplátce by mělo v příštích dnech zahájit provoz přímo v Českých Budějovicích,“ zdůraznila Kvetoslava Kotrbová.

V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy udržují s 26,99 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k středeční 18. hodině) i nadále stabilní pozici regionu s výrazně nejnižším výskytem COVID-19 v ČR.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 11 615 osob. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo aktuálně 462 Jihočechů.

Podle verifikovaných dat krajské hygienické stanice bylo ve středu večer na jihu Čech mezi těmi, kteří od začátku epidemie onemocněli COVID-19, 100 žen a 72 mužů. Z celkových 172 potvrzených případů je 41 z Českobudějovicka, 37 ze Strakonicka, 28 z Prachaticka, 22 z Českokrumlovska, 19 z Táborska, 16 z Jindřichohradecka a devět z Písecka. „Mezi pozitivně testovanými je deset dětí ve věku do 14 let. Čtrnáct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, osmadvacet v kategorii od 25 až 34 let, osmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, šestadvacet v kategorii od 45 do 54 let a osmadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 38 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková.

Počet Jihočechů, kteří se vrátili ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací i samostatně a byly, či ještě jsou, pod dohledem jihočeských hygieniků, se ve středu zvýšil o 2 osoby na celkových 252.

Pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz . Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to až po jejich verifikaci.