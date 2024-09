Situace na řece Blanici se se středou 18. září uklidňuje. I když podle hodnot Českého hydrometeorologického úřadu na vodním toku stále platí 3. stupeň povodňové aktivity, jeho hladina na Vodňansku stále pozvolná klesá. S opatrností už jsou průjezdné všechny silnice, které byly v okolí Bavorova a Vodňan zaplavené vodou. Do svých domovů se dnes mají vracet i lidé, kteří museli být evakuování v Bavorově.

„Povodňová situace na řece Blanici je dobrá a hladina stále pomalu klesá. V odpoledních hodinách očekáváme její snížení na druhý povodňový stupeň. Stále však žádáme lidi o zvýšenou opatrnost při pohybu v oblastech kolem řeky Blanice,“ uvedl starosta Vodňan Martin Macháč.

Dobrou zprávou pro řidiče je, že už projedou i po silnicích, které byly zatopené. S opatrností je průjezdná silnice z Bavorova na Netolice, i když tu musíme ještě počítat s vrstvou vody na vozovce. Zákaz vjezdu už neplatí na mostě v Krašlovice a ani na silnici z Čavyně na Milenovice.

V Bavorově už se podařilo zprovoznit také elektřinu v lokalitě Na Drahách, která byla zatopená. Pro místní to znamená, že se mohou vracet domů. „Máme pro ně na městě k dispozici vysoušeče, které mohou využít. Shromažďujeme také finanční dary, které místní nosí na podporu svých spoluobčanů, které zatopila voda,“ dodává k pomoci, která je pro zatopené připravená, starosta Bavorova Petr Šafránek. Na co budou konkrétně peníze použité, o tom se rozhodne až poté, co lidé navštíví svoje domovy a zmapují se škody, které vznikly.