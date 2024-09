Právě Kaplicko ještě v noci navštívil hejtman Martin Kuba (ODS). „Měli jsme v pátek dvě zasedání povodňové komise, bohužel žádné pozitivní zprávy nemám. Na některých tocích má být oproti předpovědi zhoršení,“ ohlásil po 22. hodině z Benešova nad Černou. „Nejhorší situace je tady na Černé a následně na Malši. Místní hasiči mi už ukázali, jak Černá stoupá. Tady to bude nejrychlejší, protože za posledních 48 napršelo nejvíc vody na Pohoří na Šumavě.“

Půda už je nasycená, o to rychleji budou toky stoupat. „Na Malši v Českých Budějovicích se zvýšená hladina objeví v průběhu dopoledne. Hladiny budou na dalších tocích stoupat odpoledne nebo až večer,“ zmínil k povodních. „Někde se budeme pohybovat na úrovni dvacetileté, někde nedejbože padesátileté a možná i stoleté vody.“ Od soboty od rána začíná fungovat i krajský krizový štáb.

Podle hydrometeorologů by v kraji mohl v sobotu déšť přechodně slábnout, ale v druhé polovině dne a v noci na neděli opět vytrvalý déšť a to zejména v Novohradských horách a celém severním návětří Šumavy. „Během soboty může dojít na horských a podhorských tocích k přechodnému zpomalení vzestupu nebo i k poklesu, ale později v noci na neděli by mělo dojít k dalšímu nárůstu hladin řek,“ uvedla Kateřina Štěrbová z českobudějovické pobočky ČHMÚ.