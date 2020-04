Město Strakonice bude opět rozdávat potraviny potřebným. Tentokrát si budou moci pro mléčné výrobky přijít rodiče samoživitelé.

Město Strakonice bude vydávat další potravinovou pomoc. | Foto: Deník / Petr Škotko

Takzvanou potravinovou pomoc budou úředníci vydávat ve čtvrtek 23. dubna od 9 do 11 hodin v garáži nádvorní budovy MÚ Strakonice v ulici Na Stráži. „Primárně by se měly potraviny dostat do rukou těm nejpotřebnějším. Víte-li o někom takovém ve vašem okolí, upozorněte ho na tuto možnost,“ vzkazují úředníci. Město Strakonice už podobné akce ve stavu nouze pořádalo několikrát. Potraviny na přilepšenou dostali senioři i matky samoživitelky a matky OSVČ, které musely pozastavit v souvislosti s opatřením proti COVID- 19 živnost.