Informace potvrdil tiskový mluvčí České pošty Matyáš Vitík. „Česká pošta bojuje s covidovými problémy stejně jako celá republika. V jižních Čechách jsme jen v doručovací síti měli na konci loňského týdne absenci pracovníků přes osmadvacet procent. Důvody byly nemocnost, ošetřovné, dovolená, karanténa,“ vysvětlil, kteří pracovníci vypadli. Číslo ale k pondělku podle něho kleslo na úroveň čtyřiadvacet procent. Situaci v krizových lokalitách řeší pošty náborem brigádníků a zástupy z jiných provozoven. „Problémy byly zejména v Horní Plané, kde chybělo pětasedmdestát procent doručovatelů. I zde se situace lepší,“ zdůraznil Matyáš Vitík.

Zásilky, u kterých to vzhledem k jejich charakteru jde, mají podle slov Matyáše Vitíka nyní prodloužené úložní lhůty. U balíků je to 15 dnů, u dopisů 30 dnů. Pokud má někdo covid, je na něm, aby svůj stav zohlednil při vyřizování poštovních služeb. „Česká pošta nemá žádné seznamy, kdo je a není v karanténě, ani se to ze své podstaty nemůže dozvědět,“ konstatoval mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Česká pošta musela podle něho omezit otevírací dobu například ve Zlaté Koruně. Pošťáci mají nyní co dělat, aby převzali do přepravy balíky. K minulému čtvrtku převzala pošta do přepravy 350 000 balíků. „Nárůsty jsou nyní enormní,“ sdělil. „A přepokládáme, že ještě nejsme v počtech na vrcholu."

Adriana Podlešáková z Veselí nad Lužnicí zmínila, že pro odesílání i vyzvedávání balíků využívá Zásilkovnu. „Žádné zpoždění jsem nezaznamenala,“ reagovala žena. Kristina Fučíková z Českých Budějovic nevnímá změnu. „Neřekla bych, že by byla pošta zpožděna, zásilky chodí jako obvykle,“ vypozorovala. Jana z Jindřichova Hradce ale nesnáze s poštou v těchto dnech řešila.

„Už dvakrát mi vhodili lístek do schránky, já jsem v neschopence takže jsem doma byla, byli jsme domluveni, ve kterou hodinu přijedou. Přesto, že jsem byla celý den doma, tak mi ani nezavolali ani nezazvonili. Přišla mi smska, že zboží nemohlo být doručeno. Já jsem se pak spojila s řidičem, a byla jsem rozzlobená, že jsem v neschopence, že si na poštu pro balíček nepůjdu, a že žádám řidiče, aby mi balíček doručil,“ zlobila se. A dodala: „Dovolat se na poštu je horor. Když si tam domluvíte opakované doručení a chcete si stěžovat na řidiče, tak vám řeknou, že s ním nemají žádný kontakt, že musím volat na depo.“

I ostatní doručovací společnosti se musí vypořádat s dobou covidu. Natálie Timčenková specialistka online marketingu uvedla, že balíky teď kurýři doručují v běžném režimu. „Listopadu ani prosince se nebojíme, jsme připraveni vyzvednout zásilku kdekoliv a doručit ji expresně a hlavně bezpečně kamkoliv, kam bude potřeba,“ řekla. Se zákazníky, kteří jsou covid pozitivní nebo v karanténě, se prý přepravci moc nesetkávají. „Stalo se to jen párkrát a zákazník to vždy uvedl do poznámky. Pokud se toto stane, informujeme kurýra a ten se pak během doručování s příjemcem spojí a domluví se na postupu předání,“ popsala. Přepravci podle ní nevyžadují při předání podpis, jako tomu bylo v minulosti, a tak je fyzický kontakt omezený na minimum.

„Zásilky odesíláme prostřednictvím společností s dlouholetými zkušenostmi – UPS, DPD, FedEx, GLS, TNT a TopTrans. Všichni naši dopravci dbají při doručování na maximální hygienu. Kontrolují tělesnou teplotu u svých pracovníků a provádí opakovanou dezinfekci prostorů. Při doručení zásilky je pak potřeba dodržovat příslušnou vzdálenost a mít nasazenou roušku nebo respirátor,“ poznamenala.

Jenomže nepříjemnosti mohou kurýrům nastat, pokud si například někdo objedná balíček na dobírku a je covid pozitivní. „Volal mi dotyčný, že má covid a vezu balíček na dobírku, nedoručím mu ho, pošlu ho zpět,“ řekl anonymně přepravce.