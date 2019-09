Soutěžilo se v kategorii mladí hasiči a přípravka.

"Soutěž pořádáme pravidelně. Máme družstvo mladších dětí a také přípravku," uvedl za pořádající SDH Katovice starosta sboru Lukáš Švehla.

Soutěž v Katovicích byla poslední na okrese, pak děti čeká už jen vyhodnocení.

Místní hasiči se ale s drobotinou scházejí po celý rok. "Máme klubovnu, a tam se scházejí i přes zimu, malují nebo mají jiný zábavný program," dodal Lukáš Švehla.

Hasiči z Katovic pořádají soutěž na svém cvičišti, které si spravují. Na otázku, co by sbor potřeboval, odpovídají hasiči, že novou stříkačku. "Snad se nám to ve spolupráci s obcí podaří," doufá starosta sboru.