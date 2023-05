Ve spolupráci s pohřebními službami přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Pohřební služba Hanuš Štěkeň

Antonín Černý, 73, Osek

Jiří Štosek, 77 let, Strakonice

Václav Knetl, 83 let, Strakonice

Jaroslav Rotmajer, 76 let, Třešovice

Karel Vadlejch, 86 let, Velká Turná

Marie Špimmerwimmerová, 70 let, Strakonice

Pohřební služba města Blatné:

Leokadie Vladyková, ned. 91 let, Blatná

Helena Gregorová, 74 let, Blatná

Josef Andrlík, ned 82 let, Laciná