Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Jaroslav Čapek, 95 let, Sedlice

Václav Novák, ned. 81 let, Strakonice

Stanislav Hála, 80 let, Strakonice

Jiřina Kadochová, ned. 90 let, Strakonice

Vilém Pešek, 77 let, Strakonice

Antonín Mack, ned. 77 let, Strašice, Strakonice

Jiří Novotný, ned. 71 let, Katovice

Jaroslav Doležal, 88 let, Čejetice

Ludvík Hosman, 80 let, Strakonice

Božena Brůžková, 87 let, Mnichov, Strakonice

František Hrad, ned. 62 let, Strakonice

Blažena Votavová, 90 let Strakonice

Miroslav Knetl, 92 let Strakonice