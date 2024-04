Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

František Kadlec, 87 let, Hubenov

Hana Habichová, ned. 77 let, Dobroměřice

Hana Hájková, 80 let, Nové Kestřany

Anna Habartová, ned. 76 let, Volyně

Ing. Jiří Šefránek, ned. 77 let, Čejetice

Ludvík Kouba, 79 let, Radošovice

Josef Havlík, 86 let, Rovná

Antonín Baroch, 73 let, Sedlice

Pohřební služba města Blatné:

Raiserová Barbora, ned. 93 let, Blatná

Kaisr Jan, ned. 70 let, Mačkov

Kladívko Vojtěch, ned. 62 let, Blatná

Krynická Anna, ned. 84 let, Tchořovice