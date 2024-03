Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Václav Pihera, ned.70 let, Blatná

Ludmila Čužnová, ned. 85 let, Strakonice

Julie Kafková, ned. 94 let, Katovice

Marie Přechová, 92 let, Chrášťovice

Marie Žáková, ned. 89 let, Zahorčice

Josef Tomášek, ned. 84 let, Strakonice

JIří Miňha, ned. 77 let, Kestřany

Anna Polanková, ned. 93 let, Krejnice

František Lang, 76 let, Starov

Václav Procházka, 59 let, Radomyšl

Božena Racochová, ned. 83 let, Předslavice

Vladislav Prokop, 87 let, Strakonice

Marie Michálková, 87 let, Strašice

Pohřební služba města Blatné:

PhDr. Marcela Veselá, 72 let, Blatná

Josef Bolina, ned. 76 let, Sedlice