Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba města Blatné:

Zdeňka Hřebíčková, ned. 88 let, Sedlice

Vilém Sirotek, ned. 85 let, Blatná

Josef Šopinec, 70 let, Blatná

Marie Kubátová, ned. 89 let, Blatná

Zdeněk Vodáček, ned. 69 let, Lnáře