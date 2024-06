Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Miroslav Přibyl, 78 let, Krty

Marie Haisová, 87 let, Malenice

Miloslav Bydžovský, 56 let, Velká Turná

Magdaléna Rončková, 85 let, Radomyšl

Irena Stolaříková, ned. 95 let, Strakonice

Anna Müllerová, 81 let, Strakonice

Jarmila Brázdová, 90 let, Přešťovice

Zdeňka Kavková, 93 let, Dolní Poříčí

Josef Sikyta, 88 let, Skašov

Antonín Sulek, ned. 78 let, Sedlice

František Trojan, 53 let, Nová Dobev

Vlastimil Mikulenka, 65 let, Přešťovice

Pohřební služba města Blatné:

Drahomíra Bártíková, 82 let, Strakonice

Anežka Burianová, ned. 84 let, Blatná