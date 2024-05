Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Eva Mourková, 83 let, Strakonice

Anna Srnková, 85 let, Kestřany

Jana Pechová, 77 let, Strakonice

František Komrska, 79 let, Švejcarova Lhota

Bohumila Hejlková, 55 let, Pracejovice

Antonie Bryndová, ned. 91 let, Katovice

František Hřebejk, 83 let, Cehnice

František Straka, 66 let, Modlešovice

Pohřební služba města Blatné:

Milan Trojanovič, 71 let, Tchořovice