Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Jana Hradská, ned 75 let, Horní Cerekev

Karel Kouba, ned. 85 let, Vacovice

Vlasta Vrzalová, 44 let, Strakonice

Vladimír Poláček, 70 let, Vlkovice

Miroslav Vaněk, 65 let, Písek

Jaroslava Švecová, 75 let, Dobev

Růžena Karvánková, ned.88 let, Strakonice

František Kuneš, 87 let, Strakonice

Jaroslav Krejčí, 66 let, Klínovice

Antonie Řandová, 77 let, Strakonice