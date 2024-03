Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Jiřina Urbánková, 94 let, Strakonice

Michaela Bečvářová, 39 let, Strakonice

Milan Havlíček, 67 let, Volyně

Tomáš Vondrovský, 88 let, Žihobce

Anna Janoušková, 91 let, Malenice

Božena Kovářová, 89 let, Osek

Miroslav Kroupa, 80 let, Strakonice

Mgr. Jiřina Dlohošová, 87 let, Strakonice

Jiří Šejna, 91 let, Radešov

MUDr. Květoslava Houšková, 80 let, Strakonice

Karel Vacek, 70 let, Řepice