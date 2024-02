Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Miloslav Vítovec, 87 let, Strakonice

Jaroslava Polenová, ned. 62 let, Černětice

Marie Ježková, ned. 89 let, Milčice

Jana Hochová, ned. 96 let, Strakonice

Antonie Löfflerová, ned. 91 let. Volyně

Antonín Hlinka, 86 let, Úlehle

Jika Matěnová, 58 let, Strakonice

Josef Viktora, 70 let, Katovice

Ludmila Vokrojová, 92 let, Třebohostice

Mudr. František Kučera, ned. 77 let, Strakonice

Jiří Jarušek, 83 let, Sedlice

Pohřební služba města Blatné:

Cmuntová Marie, ned. 87 let, Blatná

Klečková Ludmila, ned. 78 let, Blatná, úmrtí 2.2.2024

Vaněček Josef, ned. 52 let, Žďár