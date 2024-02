Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Miluše Viktorová, 78 let, Novosedly

Pavel Zach, 76 let, Mladějovice

Jiřina Hávová, 92 let, Sudoměř

Marie Valdmanová, 80 let, Strakonice

Miroslav Laštovička, 87 let, Krušlov

Marie Švihovcová, 90 let, Radomyšl

Václav Páník, ned. 71 let, Modlešovice

Ján Eliáš, ned. 83 let, Strakonice

Václav Oudes, 78 let, Strakonice

Miloslava Honomichlová, 67 let, Zahorčice

Josef Pořízka, 80 let, Řepice

Anna Hrušková, ned. 88 let, Doubravice u Volyně

Rudolf Měšťan, 88 let, Strakonice

František Benada, 81 let, Volenice

Vladimír Krejčí, ned. 81 let, Radomyšl

Věra Břicháčková, 88 let, Sedlice

Karel Krejčí, ned. 87 let, Zadní Zborovice