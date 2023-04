Ve spolupráci s pohřebními službami na Strakonicku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Pohřební služba Hanuš Štěkeň:

Jiří Polák, 72 let, Strakonice

Růžena Nováková, 90 let, Střelské Hoštice

Hana Kukačková, ned. 91 let, Nahořany

Milada Břicháčková (Tomanová - Mokrá), 82 let, Strakonice

Olga Legátová, ned. 90 let, Strakonice

Miloslava Mrázová, ned 77 let, Strakonice

František Hovorka, 72 let, Mladějovice

Josef Košťál, 87 let, Volyně

Šimon Kalianko, ned. 68 let, Nišovice

Karel Seknička, 89 let, Strakonice

Pohřební služba města Blatné

Milena Klepsová, ned. 76 let, Blatná

Vlastimil Beneš , 79 let, Blatná