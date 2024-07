Ten, kdo má rád country, ví při vyslovení názvu obce Hoštice nedaleko Volyně na Strakonicku svoje. Nejen, že tady žil a tvořil legendární Michal Tučný, ale kdysi se tu konal světoznámý festival Stodola Michala Tučného. To už je minulost, přesto tady vždy třetí víkend v srpnu zní nejen Michalovy písničky. V hospodě U Miluny se totiž koná country festival Poslední kovboj.

Jeho pořadatelem je Petr Zíka. Ten hospodu známou z trilogie Slunce, seno… režiséra Zdeňka Trošky před třemi lety koupil. Už tehdy se zde festival konal, jen pod jiným názvem. „Zachování festivalu byla priorita a vůbec, ani na vteřinu, jsem si nepřipustil, že by skončil. A vidíš, letos od 16. do 17. srpna už to bude třetí ročník,“ říká Petr Zíka exkluzivně pro Strakonický deník.

Tak se blíží už III. ročník country festivalu Poslední kovboj. V čem bude jiný oproti loňsku?

Určitě v počtu kapel, kterých je přihlášených osm. Tři v pátek a pět v sobotu. Takže si myslím, že to bude pořádná nálož muziky.

Nemáš obavy, že je to až moc velká nálož?

Vůbec ne! Vím, jací sem jezdí lidé a jak je tahle muzika baví. A co kapela, to skvělí muzikanti.

Podle čeho jsi kapely vybíral? Těžko se znáš se všemi osobně. Nebo mají něco společného?

S některými se znám roky osobně, jiné na doporučení. Novinkou budou třeba Stříbrní psi (Silver dogs) z Bechyně. Ti jsou na doporučení a když jsem jim volal, byli strašně nadšení. Prý na takové akci nikdy nebyli a hrát na festivalu Michala Tučného je pro ně prý velkou poctou.

Pátek už je daný roky, Šrumecz a Želiboys to vždycky parádně otevřou. K nim jsem dal právě kluky z Bechyně. Sobota je delší, začíná se už v poledne, tak je tam víc žánrů.

Můžou se návštěvníci kromě muziky těšit na něco, co loni nebylo?

Jasně. Návštěvníci se mohou těšit na tři až čtyři druhy piva a bohaté občerstvení včetně grilované kýty. Bude opět připraven kemp se sociálním zařízením jen 200 metrů od festivalu. Ceny vstupného zůstávají stejné jako minulé ročníky. Takže už zbývá jen počasí.

Na co se třeba nejvíc těšíš ty sám?

Na muziku, kamarády, atmosféru. Zkrátka na celý festival.

