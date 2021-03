Františku Pejchalovi ze Strakonic by nikdo nehádal, že je mu devadesát let. Oplývá přirozenou noblesou a šarmem, prostě je a zůstal elegánem a gentlemanem z První republiky. Může se ale pyšnit ještě něčím.

Dárky od Františka Pejchala. | Foto: Jaroslava Krejčová

Se svou milovanou Aničkou prožil v manželství 68 let. V roce 2013 oslavili diamantovou a v roce 2018 kamennou svatbu. Pětašedesát let společného života ztvrdili polibkem v obřadní síni na strakonickém hradě a plánovali, jak se stanou rekordmany na poli manželském. Za dva roky by bývali slavili svatbu platinovou (70 let). Bohužel, tento triumf jim osud nedopřál. Paní Anna letos v lednu zemřela.