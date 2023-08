„Dozvědí se v nich, kdy vyrazit do porodnice, co si s sebou vzít, ale také, jak se na porod nejlépe fyzicky i psychicky připravit, jak manipulovat s novorozencem a samozřejmě navštíví porodnici a oddělení šestinedělí,“ říká porodní asistentka a vedoucí kurzů Bc. Hana Hanzlíková.

Jak kurz vypadá?

Má šest lekcí a část z nich lze absolvovat i online. Jsme připraveni s účastnicemi probrat vše, co je o těhotenství a porodu zajímá.

V čem přínos kurzů spočívá?

Ženy, které kurz absolvují, jsou klidnější. Znají prostředí, do kterého jdou. Z kurzu ví, že mohou pro úlevu od bolestí využít vanu, aromaterapii, bylinnou napářku nebo míč.

Vlastně fungujete i jako psychologická poradna.

To ano. Probíráme i jejich porodní přání, co to znamená „zlatá hodinka“ a poporodní bonding (proces utváření vazby mezi dítětem a rodičem v průběhu raných dětských let).

Co všechno je součástí kurzu?

Například lekce zaměřené na kojení a co dělat při případných prvních nezdarech při kojení. Jak miminko koupat či nekoupat, proč jsou důležité rituály, jak na masáž dítěte hlazením a prozradíme osvědčené triky, tipy a pomůcky na zklidnění děťátka.

Do předporodního kurzu strakonické porodnice je možné se přihlásit telefonicky na čísle 725 714 301. Ideální je, když žena kurz absolvuje v průběhu druhého nebo na přelomu druhého a třetího trimestru.