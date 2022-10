Bez úhony nezůstala ani druhá polovina září a vypadá to, že i v říjnu se statistiky v této oblasti nasytí. Zajímavé je, že si svoje registry přestupků začínají pošpiňovat i lidé, kteří dosud život zvládali bez poskvrny. Do kriminality se pravděpodobně propisuje finanční krize.

Pověst si například pošramotila 21letá slečna, která ve středu 14. září ukradla v Kauflandu zboží za necelou stovku. Nebo 66letý muž z Volyňska, který v pondělí 26. září sbalil v Kauflandu baterie za 250 korun. První záznam do registru přestupků si v úterý 27. září pořídil také mladík (23), a to v Kauflandu, odkud chtěl pronést sýr za 55 korun. Chlapec (16) si udělal ostudu v Lidlu kvůli věci za pouhých 28 korun. Prvozhřešitelem se stal i muž (33) z nedaleké vísky. Ten si přišel první říjnový den po ránu do Kauflandu pro šťávu, jogurt, rohlíky, smetanu a víno za 184 korun.

Další čtyři už nálepku zlodějíčků mají. Svůj zářez do registru podnikl muž (35) ze Střelských Hoštic v pátek 16. září, když se v Lidlu napakoval zbožím za 274 korun. Známá tvář, protřelý muž (23), překvapil v úterý 20. září prodavačky v Coopu ve Smetanově ulici. Ukradl rádio. Tentýž den chytla ostraha v Lidlu 40letého muže z Ostravska, pronášel zboží za 149 korun. Nakonec to „nejlepší“. Billa Na Ohradě přivolala 1. října strážníky kvůli slečně (24) z Klatovska. Ta potřebovala maso za 259 korun. Stejky si doma neudělala, zato přidala už osmou čárku do seznamu svých přestupků.

Jaroslava Krejčová, MP Strakonice