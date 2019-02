Poprvé za dvacet let jezdím na zimních gumách, říká silničář Jan Farkaš

Strakonice - Kvůli hospodářským změnám přišel Jan Farkaš (63) pracovat na Správu a údržbu silnic ve Strakonicích z Českých Budějovic. To, že tady bude dvacet let, netušil. „Neplánoval jsem to," říká skromně. Za tu dobu s různými auty najezdil nespočet kilometrů. S klidem lze tedy o něm říct, že zná okres Strakonice jako své boty. V zimě, v létě – stále za volantem.

Jan Farkaš. | Foto: Deník/Petr Škotko



První otázka ani nemůže asi znít jinak – váš tip na nebezpečná místa z pohledu silničáře? V novinách vždy varujeme před Zlešicemi a Podsrpem.

Nejzrádnější jsou vždy kopce. Na nich si musí řidiči dávat pozor a nenechat se ukolébat tím, že je třeba mírnější. Ale ty riskantní jsou opravdu Zlešice a Podsrp. Co se týká oblastí, tak nejhorší je Volyňsko.

Zažil jste hodně nočních jízd. Jaké to je sedět za volantem, všude noc a vy musíte připravit bezpečnou cestu jiným?

Někdo musí začít (smích). Důležité je vyjet zavčas a hlavně, když jsou deště a námrazy. Nechat to až na zprávy od policie, že jsou silnice nesjízdné a že už jsou někde nehody, je špatné. Rozhoduje i několik minut.

Nedávno se ve zprávách objevila informace, že některé Správy a údržby silnic zvažují vyjet na silnice až když přestane sněžit. Souhlasíte s tímto názorem?

Tohle nám určují předpisy pro silnice druhých a třetích tříd. Jenomže hasiči, mlíkaři, pekaři, záchranka – ti všichni musejí jezdit bez ohledu na to, zda sněží, nebo ne. Jednoznačně tohle rozhodovat podle předpisů nejde.

Za volantem jste prožil hodně let a bezpočet večerů a nocí. Jaký máte recept na únavu?

Teď už jezdíme na směny, tak se to dá vydržet. Ale někdy je třeba nekoukat na hodiny a musí se jezdit.

Takže kafař…

To víte, že si dáme kafe. Bez toho to nejde.

Ale jak říkáte, když je třeba, musí se do tahu.

Stane se, že jsme dvě nebo tři hodiny v tahu, ale potom tzv. vorazíme. Tady to není jako na horách.

Troufl byste si do hor jako silničář?

Dneska už ne. Dneska bych to nechal mladším.

Co budete dělat, až odejdete do penze?

Nic, budu odpočívat.

A kritizovat práci silničářů, že nejezdí…

Třeba, kdo ví (smích).

Jak na vás působí takové ty věty „silničaři zaspali", „silničáře překvapil sníh." Jste na ně alergický?

Teď už ne, ale popravdě řečeno – někdy se nedivím. Těch úsporných opatření, aby se méně jezdilo a méně sypalo, těch už bylo. Proč se pak lidem divit, že viní silničáře? Jenže ti za to nemohou. Věřil byste, že až po těžké havárii auta, jako mám já, jsme poprvé dostali zimní gumy? Někomu došlo, že budou levnější než oprava auta.

Autor: Petr Škotko