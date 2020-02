8.26 hod. - Podle Lenky Krausové, policejní tiskové mluvčí, nebyla v 8 hodin hlášena žádná úplná uzavírka silnici na Prachaticku v souvislosti s popadanými stromy. "Stále ale ještě hasiči silnice uklízejí, takže je nutné jet se zvýšenou opatrností," uvedla. Největší problémy na silnicích byly mezi pátou až sedmou hodinou ráno.

8.23 hod. - Na silnici 105 u obce Olešník na Českobudějovicku je padlý strom. Podle policejních informací je zde průjezd možný se zvýšenou opatrností. Komplikace lze očekávat nejméně do 9. hodiny.

Ranní komplikace na Prachaticku

Nepříjemný začátek dne mají za sebou řidiči na Prachaticku. Především ti, kteří jezdí za prací do Německa. Na celé řadě míst totiž popadaly do vozovek stromy. Řidiči se tak s komplikacemi setkávají na silnicích u obcí Vimperk, Horní Vltavice, Kubova Huť, Lenora a Strážný, a to v celkové délce šestadvaceti kilometrů.

Podle řidičů komplikace čekaly i na silnici z Prachatic na Volary nebo z Vimperka do Čkyně. Stromy brání provozu na některých místech na celé vozovce nebo její části a podle předběžných informací by měly částečné komplikace trvat zhruba do 10. hodiny. Některé vozovky byly z důvodu odklízení stromů dočasně uzavřeny a postupně jsou opět průjezdné.

Po 6. hodině se u Nové Hutě na Prachaticku stala také dopravní nehoda. Osobní auto zde narazilo do stromu. Karambol je naštěstí bez zranění.

Silný vítr komplikuje dopravu i na dalších místech kraje. U Kamenného Újezdu na Českobudějovicku si musejí dát řidiči pozor na hlavní silnici I/3 na ohnutý bilboard, který částečně zasahuje do vozovky.

Problémy se dotýkají také železniční dopravy. Na trati v úseku Sudoměřice u Bechyně – Bechyně je porucha trakčního vedení a přepravu do zhruba 8. hodiny ranní zajišťuje náhradní autobusová doprava.

Až do odpoledních hodin totiž platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silným větrem.

Situaci budeme i dál sledovat.