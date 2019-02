Prachatice – Dobrovolnická sbírka, kterou vyhlásil Městský úřad Prachatice, měla za cíl sebrat 150 párů pletených ponožek pro nemocné do Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Foto: Hanka Rabenh | Foto: Deník / Redakce

Sbírka přesáhla počet o dalších 229 párů ponožek sebraných nebo koupených. Jak v loňském roce, tak i letos jsme se připojili k výzvě společnosti Prevent99 Prachatice z.ú. pro pomoc lidem bez domova.



V loňském roce řada dobrovolníků poskytla ponožky do sbírky nejen pletené, kterých bylo sto padesát párů, ale i kupované. Několik desítek jich tedy bylo předáno další cílové skupině, a to lidem bez domova, se kterými pracuje Prevent99. Ponožky převzal 15. ledna ředitel zařízení Daniel Randák, celkem jich bylo 229 párů.



„Čekají nás nejchladnější měsíce v roce. Častěji nyní saháme do skříně pro teplé ponožky. Pro většinu lidí jsou teplé ponožky samozřejmostí. Mnozí naši klienti ale žádnou skříň s ponožkami nemají, protože nemají domov. Aby měl každý své bydlení a v něm skříň s ponožkami, zařídit nedokážeme. Víme ale, že „obyčejné“ ponožky mohou i zachránit život. Děkujeme všem, kterým není lhostejný život a zdraví lidí bez domova a přispěli do naší sbírky. Sbírka je otevřená celou zimu. Ponožky budou našim klientům vydávány průběžně, individuálně a v kontrolovaném malém množství,“ uvedl Daniel Randák.



HANKA RABENHAUPTOVÁ