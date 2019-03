Řepice /VIDEO/– Každou ponožku jinou oblékly minulý týden ve čtvrtek děti ze školky v Řepici. Připojily se totiž k Světovému dni Downova syndromu, kterému se říká také Ponožkový den.

Ponožky patami k sobě do tvaru X vytvoří symbol poruchy chromozomu, proto ponožky. Protože je to chromozom 21. a navíc ztrojený, slaví se tento den právě 21.3. „ Do školky jsme si k této příležitosti pozvali i návštěvu. Malou holčičku s Downovým syndromem, aby děti věděly, jak se lidé s touto vrozenou anomálií odlišují. Četli jsme si také knížku na toto téma a o odlišnostech, které mohou jiní mít si povídali, aby děti věděly, že se mohou setkat i s trochu jinými lidmi, než jsou ony,“ uvedla ředitelka mateřinky v Řepici Veronika Tomanová.