Do zaplavených oblastí dorazila humanitární pomoc ze Strakonic.

Čistící prostředky, pomůcky na úklid, čistá voda, dezinfekční prostředky, trvanlivé potraviny a další potřebné věci, které mohou ve vyplavených oblastech pomoci, nashromáždili lidé v areálu strakonického sběrného dvora během dvou dnů. Rada města Strakonice rozhodla také o finanční pomoci, a to ve výši 100 tisíc korun, které budou zaslané na účet města Jeseníky.

Za sbírkou stojí paní Michaela Vonešová, která přišla s myšlenkou pomoci a oslovila Město Strakonice, které jí s realizací pomohlo. V Jeseníku, který zasáhly povodně, má totiž rodinu. „Lidé vyslyšeli volání a nosili, co bylo potřeba. Pomáhali také strakoničtí vojáci, nakládali vše, co dárci přivezli a postarali se o odvoz věcí do postižené oblasti. Přidalo se i několik dobrovolníků. Všem patří velké poděkování,“ zmínila tisková mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Směr Jeseníky odjela už v pátek dvě plně naložená nákladní auta. „Po osmi hodinách jízdy dorazili vojáci do cíle. Slova díků prý nebrala konce,“ dodala závěrem Markéta Bučoková. Vybrané dary i finanční pomoc pomůže v Jeseníku i menších okolních obcích.