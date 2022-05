Z Ukrajiny uprchla s dcerou kvůli ruské agresi. "Když nás začali ostřelovat, odjeli jsme. Spousta rodičů se rozhodla, že utečou se svým dítětem. Zbytek rodiny je tam, maminka, manžel," popisuje svou situaci Ludmila Petrová. Zpočátku byla v Polsku, z Krasnopolu a z Ukrajiny odjížděla sama vlakem. Potom jela za kamarádkou do Českých Budějovic. A ve středisku zřízeném Jihočeským krajem na letišti se dozvěděla, že existuje třída pro ukrajinské děti v MŠ Větrná.

Výzva z vlasti

V jižních Čechách pomáhala s péčí o děti, které také utekly ze země zkoušené válkou. A nyní chodí do adaptační třídy, kterou město v mateřince ve Větrné ulici otevřelo právě pro uprchlíky. Ludmila Petrová se ale nyní chce jako logoped, speciální psycholog a dětský psycholog opět ujmout dětí ve specializovaném zařízení, ve kterém působila na Ukrajině už před válkou. Z původní šedesátky klientů na denní péči je tam dnes asi třicítka. Dětí, které jsou různě postižené a nemohou se evakuovat.

Je to pouhých deset kilometrů od hranic s Ruskem. "Bojím se," přiznává Ludmila Petrová s tím , že v noci v její oblasti stále ostřeluje různé cíle dělostřelectvo, ale přesto se chce vrátit. "Jsem strašně vděčná, že jsme tu mohly být," zdůrazňuje ovšem ohledně pobytu na jihu Čech. Statečná žena uposlechne výzvu vedení ústavu, které se rozhodlo přivolat zpátky zaměstnance. Nikdo je nenutil, ale Ludmila Petrová se rozhodla vrátit. Pokud ví, nikdo jiný se nevrací. "Zůstanu s těmi dětmi, není nikdo, kdo by to dělal. Když bude velké nebezpečí, naproti je kryt, kam můžeme děti vzít," říká Ludmila Petrová.

Sirény stále znějí

Na Ukrajinu bude cestovat z Českých Budějovic s jednou ženou z Krasnopolu, která ale nemá s ústavem nic společného. "Do Poltavy autobusem, potom mě vyzvedne manžel. Stále znějí varovné sirény, že hrozí nebezpečí, ale lidé jezdí, nemají na vybranou," říká o situaci na Ukrajině Ludmila Petrová a doplňuje, že benzin je na příděl, jen pět litrů na osobu a ještě za tak vysokou cenu, že ji skoro není možné zaplatit.

Dcera s ní bude chodit do práce. Školy nefungují, dcera bude mít distanční výuku.

ředitelka MŠ Větrná Kamila Finková zdůrazňuje, že odchod paní Ludmily je pro školku nejen osobní záležitostí. Specialistka z Ukrajiny totiž byla pro děti, které postupně do mateřinky přicházely se strastiplnými zážitky velkou pomocí díky svému vzdělání a díky tomu, že hovoří stejným jazykem. Také proto uspořádali Ludmile Petrové ve školce v pátek 13. května 2022 malé, ale velmi srdečné rozloučení.

Traumatické zážitky

Ve školce totiž jsou děti z několika skupin uprchlíků. Ty první se s válkou moc naštěstí nepotkaly. Pozdější příchozí už mají i horší traumatické zážitky. "Byla to velká pomoc co se týče jazyka," říká Kamila Finková a dodává, že sice chápou ve školce, že Ludmila Petrová odjíždí, ale přesto je jim to líto. I z letmého setkání je jasné, že specialistka z Ukrajiny je skromná a velmi empatická.

Podle náměstka primátora Tomáše Chovance je nyní v Českých Budějovicích několik adaptačních tříd. Jedna v mateřince ve Větrné, tři třídy v ZŠ Nová a jedna v ZŠ Máj II.

Kromě toho se už nižší stovky dětí přímo integrovaly do tříd základek ve městě při běžné docházce. "Dnes se přerozděluje 45 dětí, které chtějí jít někam do školy. To je po jednotlivcích, podle spádových oblastí, ne vždy se to ale povede," uvedl v pátek Tomáš Chovanec a připojil, že se zohledňuje třeba přítomnost sourozence ve třídě.

Město počítá s adaptačními třídami nejméně do konce června. Prázdniny potom ukáží, jaký bude další vývoj situace.