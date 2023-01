Salim MuradZdroj: Deník/Luboš Dvořák"Je tam velmi zajímavé i to, že se smazával rozdíl mezi malou obcí a městem. Výsledek v Českých Budějovicích je velmi podobný jako v místech s menším počtem obyvatel. Předpokládal jsem, že výsledek bude daleko těsnější. Věřil jsem tomu, že Andreji Babišovi se tím akcentováním nebezpečí války a spojováním generála Pavla s tolik nepopulární vládou podaří mobilizovat víc lidí. To se ale nenaplnilo," zhodnotil volby Salim Murad, politolog z Jihočeské univerzity. Podle něj Andrej Babiš v kampani příliš tlačil na pilu. Uškodil mu také přešlap z televizní debaty, kdy Babiš odmítl poslat vojáky na pomoc Polsku v případě, že bude napadeno. Následně se za svůj výrok omlouval.

Nově zvolená hlava státu Petr Pavel podle odborníka prošel během posledních let velkým vývojem. "Generála Pavla pozoruji poslední tři nebo čtyři roky a považuji za velmi zajímavé, jak moc na sobě pracoval a změnil se k lepšímu ve smyslu debat. Když jste s ním byli na debatě před několika lety, mluvil ještě úsporněji a úsečněji, zatímco teď argumentuje přesvědčivě a i když stále není mnohomluvný, tak dokáže být všeříkající. Byl jsem v šoku z posledních debat, jak neskutečně vyrostl," pochválil nového prezidenta politolog Salim Murad. Voliče prý generál Pavel oslovil především svou rozvážností a klidem.

KOMENTÁŘ: Babiš si vyhlásil vlastní referendum. A jeho výsledek obratem popřel

Zvolení nového prezidenta pro Deník komentují i jihočeské osobnosti. "Volba byla velmi vyhrocená, a to i proto, že hnutí ANO potřebovalo navýšit potenciál na maximum, takže sahali také do voličských skupin řekněme extrémně pravicových nebo těch, které nejsou hnutí ANO úplně vlastní. V závěru prezidentské kampaně už bylo znát, že Andrej Babiš vyčerpal potenciál možnosti růstu a za mě v podstatě bylo jasné, že to takto dopadne. Ze strany generála Pavla byla kampaň velmi korektní a to i vzhledem k tomu, že mluvil k jinému spektru voličů," přidal svůj pohled jihočeský hejtman Martin Kuba.

S výsledkem prezidentské volby je spokojený také Stanislav Bednařík, generální manažer Motoru České Budějovice. "Po dvouletém funkčním období konečně bude sedět na Hradě prezident, takže jsem s výsledkem spokojený. Na druhou stranu přece jen mě trochu trápí to, že ani po více než třiceti letech od Sametové revoluce nejsme schopni jako národ vygenerovat osobnost, která by nebyla zatížena komunistickou minulostí, to je takový malý škraloup," připomněl s tím že by přivítal, aby nový prezident pomohl otevřít diskuzi na téma financování mládežnického sportu.

Petr Pavel na jihu Čech vyhrál ve 467 obcích, Andrej Babiš jen ve 143

Nejvíce hlasů v Jihočeském kraji získal Petr Pavel v Kubově Huti na Prachaticku, kde ho volilo 89,87 % lidí. Naopak Andrej Babiš bodoval v Zadní Stříteži na Táborsku. V obci se mu podařilo získat hlasy 95 % voličů.

Nově zvolený prezident si ale na uvedení do funkce bude muset počkat několik týdnů. V prezidentském křesle zatím zůstává Miloš Zeman, kterému mandát končí 8. března. Inaugurace Petra Pavla proběhne 9. března 2023.