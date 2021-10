Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. října neminou ani obyvatele domovů pro seniory na Strakonicku. Přijdou za nimi členové volebních komisí s přenosnými urnami.

Obyvatelka Domova pro seniory v Lidické ulici ve Strakonicích Dagmar Traxmandlová. | Foto: Deník/Petr Škotko

Pro Dagmar Traxmandlovou (71), která žije přibližně měsíc v Domově pro seniory v Lidické ulici ve Strakonicích, bude tento způsob volby premiérou. "Volila jsem vždy s výjimkou loňských voleb, protože jsem byla v nemocnici," vzpomíná seniorka. Na předvolební debaty v televizi se nedívá, své kandidáty volí podle toho, zda je zná. "Politici se chovají stejně jako před desítkami let. I tenkrát se snažili nalákat voliče slibováním a když se jim to vyplatilo, přebíhali jinam," dodala. Že by ale v dřívějších dobách lidé volby nějak zvlášť prožívali, si nemyslí. "Brali to jako součást života a nutnost," říká.