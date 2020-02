Kamery budou čtyři a budou snímat prostor náměstí Svobody a částečně také směr do ulice Lidická. „Jsme rádi, že police bude moci využívat záznam z kamer k objasňování případů. Jen jsme doufali, že se podaří spolupráci rozjet dříve,“ připouští starosta města Martin Červený. O myšlence zřídit ve Volyni kamerový systém se hovořilo už v roce 2007.

Kamery jsou majetkem města, ale s ohledem na ochranu osobních údajů k nim mají přístup pouze oprávněné osoby. Tedy policisté. Ti si v případě potřeby budou chodit záznamy stahovat do jinak uzavřeného prostoru na městském úřadě. Podle IT technika úřadu Jaroslava Krejčího kamery záznam uchovávají čtrnáct dní.

Jak uvedla tisková mluvčí Policie ČR Jaromíra Nováková, smlouva mezi městem a policií je před podpisem. Spuštění kamerového systému se předpokládá do konce března 2020.

Nový kamerový systém, který má začít fungovat ve Volyni, je založený na spolupráci Policie ČR a města Volyně. Jedná se o ojedinělé spojení. V ostatních městech na Strakonicku pracují s kamerami strážníci městské policie.

Záznam z kamer vidí při své práci jako velikého pomocníka. „Kamery už v dnešní době dokážou například sami vyhledat SPZ auta, můžeme z nich pořizovat fotografie a také si místo, kde vidíme nějaký podezřelý pohyb, přiblížit,“ zmínil vrchní strážník městské policie ve Vodňanech Jan Sladký.

Kamerový systém začal ve Vodňanech fungovat na přelomu let 2013/2014. Loni se ho podařilo rozšířit o dva kamerová body. Město tak nyní monitoruje devět kamer, z toho jich pět sleduje centrum města a jeho nejbližší okolí.

Na letošní rok mají strážníci Vodňan z městského rozpočtu přislíbeno na modernizaci systému 200 tisíc korun. „Polovina peněz půjde do výpočetní techniky, druhá na pokrokové programové vybavení,“ dodal za strážníky městské policie z Vodňan Jan Sladký.

Také ve Strakonicích se rozhodli pro pokrok. „Nebudeme navyšovat počty kamerových bodů, ale chceme jít cestou modernizace těch stávajících a především zefektivnit práci s kamerovým systémem prostřednictvím inteligentních funkcí,“ uvedla mluvčí městské policie Strakonice Jaroslava Krejčová.

V praxi by toto znamenalo například to, že strážník bude pracovat při denních směnách se systémem buď manuálně, nebo si nastaví režim kontrolování jednotlivých bodů automaticky. V noci pak přepne na režim detekce pohybu a systém ho sám upozorní na pohyb v kontrolované oblasti.

Celkové náklady na pořízení nového systému jsou podle mluvčí města Strakonice Markéty Bučokové 700 tisíc korun včetně DPH. Město by na akci rádo získalo dotaci z Ministerstva vnitra. Ta by měla pokrýt 630 tisíc korun a městu by tak stačilo uhradit z vlastního rozpočtu už jen 70 000 korun.