Co je mantrailing: Metoda mantrailingu je založena na vyhledání pohřešované osoby podle jejího individuálního pachu. Cílem je co nejrychlejší nalezení hledané osoby.

Eva se zamilovala do rasy bloodhound. „Právě tato rasa má největší předpoklady pro tento výcvik,“ zmiňuje majitelka dvou ušatých fenek a dodává, že psovody, kteří takto cvičí své čtyřnohé svěřence, sdružují neziskové organizace IBHA a Resdogs, ve kterých je také členkou a pořádá pro ně v sobotu 6. dubna na Volyňsku cvičení. „Zaměřené bude nejen na vyhledání pohřešované osoby, ale také na poskytnutí první pomoci a na transport. Cílem cvičení bude vyzkoušet součinnost jednotek integrovaného záchranného systému se skupinou psovodů organizace Resdogs,“ vysvětluje Eva Ulmová, která je držitelkou medaile za statečnost. Získala jí během své služby u policie, když se pustila na stopu nebezpečného pachatele loupežného přepadení.

Na pořádání záchranářské akce ale není sama. Jak už to tak bývá, jablko nepadá daleko od stromu, a tak se stejné zálibě věnuje i Evina dcera Kateřina. Ta studovala na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, na fakultě zemědělské a technologické a po škole chvíli pracovala jako zootechnička. Ale nakonec jí stejně jako oběma rodičům učarovala práce u policie a třetím rokem slouží na Obvodním oddělení policie Strakonice. Do skupiny kynologických nadšenců se zapsala v roce 2021, kdy si pořídila fenu rasy bulteriér. Je vidět, že zachraňovat životy můžete s jakýmkoli psem, který má chuť se do takové práce pustit.

Ale obě policistky vědí, že postup při pátrání po pohřešované osobě, má svá jasná pravidla, která je nutné dodržovat. „Dobrovolná skupina záchranářů své stopaře využívá ve chvíli, když jsou o pomoc někým požádáni a samozřejmě ve spolupráci s Policií České republiky,“ dodává na závěr Eva Ulmová.