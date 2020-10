"Pohřešovaná žena byla dnes dopoledne nalezena občany na Volyňsku, bohužel bez známek života," informoval ve čtvrtek mluvčí policie Milan Bajcura.

Původní text:

Jedná se o ženu trvale žijící v Blatné. Je vysoká 175 cm, štíhlé postavy, má hnědé oči a hnědočerné středně dlouhé vlasy česané na patku. Oblečená by měla být do zimní bundy s kapucí stříbrnošedé barvy a černých tepláků s potiskem na bocích. "Pohřešovaná byla naposledy spatřena v úterý 27. října v 8 hodin, když odjela z domu osobním vozidlem tovární značky Volkswagen Tiguan, barvy červené metalízy, registrační značky 6C38330. Mobilní telefon má nedostupný a do současné doby o sobě nepodala žádnou zprávu," uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.

"Kdo by měl poznatky k jejímu pohybu, ať nás kontaktuje na kterémkoli oddělení Policie ČR nebo přímo na lince tísňového volání 158," dodal mluvčí.