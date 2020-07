Několik opilců a zfetovaných řidičů řešila policie během soboty.

Policista. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

V sobotu ráno zastavili policisté dvacetiletého řidiče z Českobudějovicka, který řídil osobní automobil značky BMW po ulici Na Sadech do ulice Nová a směřoval do ulice Jírovcova. Štěpánka Schwarzová, policejní mluvčí sdělila, že však porušil dopravní značení zákaz odbočování vlevo, a to byl důvod, proč jej policie zastavila. „Následná dechová zkouška, které se muž podrobil, ukázala opakovaně více než 1,1 promile alkoholu v dechu. Případ si převzali policisté z obvodního oddělení České Budějovice, kteří muže podezřívají ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Navíc při prováděné kontrole bylo zjištěno, že vozidlo nemělo platnou technickou,“ popsala.