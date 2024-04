Policie učí děti, jak se chovat. Tatínek šel špatným příkladem, řídil a nadýchal

Již několik let se vždy začátkem září a dubna zaměřují policisté na bezpečnost dětí při cestě do školy i ze školy. Také na Strakonicku dohlíží na školáky na přechodech a v rámci akce Zebra se za tebe nerozhlédne se jim snaží vštípit základy dopravní výchovy. Jenže někdy se ukáže, že takové školení by spíš potřebovali jejich rodiče.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Preventivní akce s názvem Zebra se za Tebe nerozhlédne se koná již několik let. | Foto: Jaromíra Nováková