„Rychle, rychle, jdeme točit, čekají tu auta,“ popoháněl celý štáb režisér Jaroslav Soukup, který začal natáčet již čtvrtou řadu Policie Modrava, populárního krimi seriálu ze Šumavy. První klapka padla oficiálně v pátek a filmaři to neměli jednoduché. Natáčení v centru Srní komplikovalo množství projíždějících motorkářů a řidičů. Jinak ale panovala skvělá atmosféra, na všech bylo vidět, že natáčení na Šumavě je baví.

První klapka Policie Modrava na Šumavě, začalo natáčení čtvrté řady. | Video: Deník/Milan Kilián

„Tady je to mimořádné. V Praze pořád někam přejíždíme, ale tady je to tak specifické, že se sem všichni těšíme. Tady ať jdete kamkoliv, všude je to strašně krásné. Moc se mi tu líbí,“ svěřila se Deníku Taťjana Medvecká při čekání na svůj záběr. „Já to tu mám taky hrozně moc ráda. Ráno vstávám brzy, takže se před natáčením projdu přírodou, třeba kolem Vydry je to moc krásné,“ přidala se Dagmar Čárová. Dodala, že když je čas, chodí právě s Medveckou na houby.