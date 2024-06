Tragická dopravní nehoda, při které vyhasly dva lidské životy motorkářů, se stala v neděli 23. června mezi Sviněticemi a Bavorovem. Policie hledá svědky této nešťastné události.

Tragická nehoda u Bavorova. | Foto: ZZS Jihočeského kraje

Z dosavadního vyšetřování podle mluvčí policie Štěpánky Schwarzové vyplývá, že od Vodňan jel řidič v osobním voze značky VW Scirocco a střetl se s protijedoucím karavanem, za kterým jely tři motorky. „Po střetu se řidič vozidla značky VW pravděpodobně dostal do protisměru, kde se postupně srazil se všemi motocykly. Střet nepřežili dva motocyklisté ve věku 46 a 30 let. Třetí motocyklista a řidič osobního vozidla byli převezeni se zraněními do nemocnice,“ upřesnila s tím, že přesné příčiny a okolnosti nehody jsou předmětem dalšího šetření strakonických kriminalistů a dopravních policistů.

Kriminalisté se nyní v souvislosti s nehodou obrací na všechny řidiče, kteří v neděli 23. června 2024 v čase mezi 16.20 až 16.25 hodin jeli po silnici II/141 mezi obcemi Svinětice – Bavorov a ve svých vozidlech mají palubní kamery se záznamem provozu, případně události. Žádají je, aby se přihlásili na telefonním čísla 974 237 447 nebo na lince 158.

„Zároveň hledají řidiče tmavě červeného vozidla značky Škoda Octavia jedničkové řady se starší registrační značkou, který těsně před nehodou projížděl úsekem ve směru od Svinětic na Vodňany,“ doplnila tisková mluvčí policie Jaromíra Nováková.