Stovky uhynulých kuřat v různém stadiu rozkladu, smyšlená data o jejich evidenci a špatné osvětlení. Za taková pochybení dostala firma Dan-Moravia Agrar ve Valtrovicích na Znojemsku pokutu ve výši šedesáti tisíc korun. Pochybení zjistili inspektoři Krajské veterinární správy a pro podezření z přestupku proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání předali případ městu. Firma dodávala kuřata například pro Vodňanské kuře, které je součástí holdingu Agrofert. Inspektoři se na místo vrátí.

V době kontroly se na farmě ve všech šesti halách nacházelo více než dvě stě tisíc kuřat. Kromě uhynulých kusů, které tam ležely i několik dní, z nichž některé navíc uhynuly zamotáním se do obalové sítě, ani ostatní zvířata nevykazovala známky zdravého chovu. Kuřata nejevila zájem o okolí a postrádala přirozené reflexy. Krajská veterinární správa přitom na nedostatky v chovu přišla náhodou.

„V říjnu loňského roku jsme měřili mikorklima ve velkochovu kuřat ve Valtrovicích na Znojemsku. Při té příležitosti jsme zjistili nižší aktivitu kuřat, z nichž část byla apatická a při pomalém průchodu hejnem kuřata nejevila známky únikového reflexu. V době kontroly jsme navíc zjistili velké množství několik dní starých uhynulých kuřat ve vysokém stádiu rozkladu, z nichž některá byla zamotaná v obalových sítích. Zamotání v sítích zcela omezilo pohyb kuřat, která tak nebyla schopna přijímat krmivo ani vodu, což vedlo následně k jejich uhynutí. Záznamy o počtech uhynulých kusů byly vedeny, nicméně z uvedených skutečností vyplynulo, že byly smyšlené,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Podle Vorlíčka bylo přitom možné pravidelnou kontrolou chovatele situaci předejít, a to zejména kvůli nebezpečí infekce ostatních kuřat od rozkládajících se těl. Kontrola musí být prováděna nejméně jednou denně a zvířata s příznaky onemocnění nebo zranění bezodkladně ošetřena a v případě potřeby umístěna do izolace.

Vorlíček přesto ubezpečil, že lidem konzumací zbylých kuřat pocházejících z této farmy riziko nehrozí. Nemocná kuřata by totiž byla v pozdějších fázích kontroly z dalšího zpracování vyřazená.

„Veterinární dozor je několikastupňový. Neprovádí se pouze v chovech, ale i později na jatkách, kde jsou hospodářská zvířata, včetně drůbeže, před porážkou i po porážce prohlížena a kontroly jsou následně prováděny také ve skladech, kde už jsou zvířata zpracovaná na maso a další masné produkty,“ vysvětlil Vorlíček.

Proti protokolu podala společnost Dan-Moravia Agrar námitky. Těm však Krajská veterinární správa nevyhověla a případ vzhledem k podezření z přestupku proti zákonu na ochranu zvířat proti týrání předala městu. Chovatel byl uznán vinným a jako správní trest mu byla uložena pokuta. Podle mluvčího Znojma Pavla Kovaříka je řízení pravomocně ukončeno.

Deník oslovil také firmu, aby se k případu vyjádřila. Podle místopředsedkyně představenstva Jany Neradové to však považuje za uzavřenou záležitost. „Nevím, kde to vytáhli. Je to půl roku staré a vyřešené. To je vše, co bych k tomu řekla,“ sdělila Neradová.

Podle Vorlíčka firma skutečně zákonným požadavkům na intenzitu osvětlení vyhověla. Další pochybení však Krajská veterinární správa kontrole teprve podrobí.

„Předpokládáme, že náprava zjednána byla, na kontrolu nicméně půjdeme. O termínu však zatím není rozhodnuto,“ dodal Vorlíček.