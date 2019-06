Pokud sami víte, kde rostou kováři, máte trochu šanci

Strakonice – Houbař Jan Malířský vyráží na houby i v současném parnu. Také díky němu máme přehled o tom, jak se houbařská sezona vyvíjí. Co napsal do Deníku po výpravě do lesa v pondělí 10. června?

„Dnes odpoledne jsem se vypravil za houbami. A jak to vypadalo? V Rennerových sadech lze najít žampion zápašný a muchomůrky růžovky. Doubí a hráze rybníků, kde bylo minulý týden ještě dost hřibů dubových, i když červivých, dnes bohužel ani „Ň“. V lese ve vlhkých místech s břízou křemenáče březové a sem tam se objeví hřib žlutomasý. Jinak lesy jsou pusté, pouze pokud máte svá místa na hřiby kováře, budete mít úrodu. Já jich našel asi 30. Snad se nám to zlepší. I když se zdá, že dost pršelo, v lese to tak nevypadá, stromy mají velkou potřebu. Ale i tak je v lese pěkně.“

Autor: Petr Škotko