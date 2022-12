Pokojíček v Hrabárně skončil, dělníci zavařili dveře

autor externí

Pracovníci strakonických technických služeb už několikrát zabezpečovali prostory pod second handem Hrabárna na mostě Jana Palacha, ale je to marný, je to marný, je to marný – jak by řekl vedoucí autoservisu Karfík v legendární komedii Jáchyme, hoď ho do stroje!

Pokojíček v Hrabárně. | Foto: Jaroslava Krejčová, MP Strakonice