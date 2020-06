Místní návštěvníci nejen, že do lokálu pravidelně chodí na jedno i více piv, ale vydávají si zde i vlastní periodikum Podvěžáckej kurýr, kde vtipně glosují celospolečenská témata i dění v hospodě. Restauraci v jedné z historických budov nedaleko vodňanského náměstí vedou již řádku let Štefan Grzyb a Jiří Novák.

Doba koronaviru uzavřela i tuto provozovnu, rozhodně zde ale neseděli s rukama v klíně. „Nejprve jsem si řekl, že zrenovuji venkovní dveře,“ popisuje Štefan Grzyb začátek rozsáhlé rekonstrukce. Když byly ale dveře hotovy, pustil se přesně podle rčení s jídlem roste chuť i do interiéru. A tak netrvalo dlouho a na stropech prokoukly staré klenby, na stěnách zůstaly přiznané letité cihly a vedle výčepu vyrostl zbrusu nový krb s udírnou.

Lokál se zásadně vylepšil, ale přestavba ještě zdaleka není u konce. „Chceme prostory dále rozvíjet, plánujeme zrušit příčky a vytvořit zde taneční sál. Také by se nám líbilo zpřístupnit návštěvníkům rozsáhlé sklepní prostory, které jsou pod celou budovou, ale to je práce na několik let. V příštím roce je naším záměrem nabídnout hostům alespoň letní zahrádku,“ říká s úsměvem sympatický majitel.

Po nucené přestávce se život v restauraci obnovil prakticky okamžitě. Štamgasti se na otevření vysloveně těšili a za kliku nově natřených dveří brali 25. května ve chvíli, kdy zvony nedaleké kostelní věže odbily 15 hodin.