Kromě striktních pravidel obřadů, je trápí i otázka pohřbívání s touto diagnózou. Především proto, že těla se nachází ve dvojím pohřebním vaku. Jak přiblížila vedoucí správy krematoria a pohřebiště v Jindřichově Hradci Hana Palusková, převládá počet žehů. „Krematorium nyní jede na tři směny, stíháme, ale museli jsme povolat posily,“ podotkla, že s podobnou situací počítali od jara.

Jindřichohradecko je dle jejích slov spíše kremační. "Ani za normální situace lidé netouží být pohřbíváni, za celý rok máme maximálně šest pohřbů do země,“ zdůraznila s tím, že s covidem i bez covidu je stále na výběr mezi žehem a uložením do hrobu.

Dvojí obal

Nebožtíci s koronavirem putují na svou poslední cestu nejen v rakvi, ale v certifikovaném obalu. Ten se však v případě uložení do země jen tak nerozloží. „Podle mého názoru je toto špatně, protože zemřelí s koronavirem musí být ve speciálním vaku, který se musí zevnitř i po naložení přes zip vydezinfikovat,“ nastínila, že sice není hygienik ani lékař, ale domnívá se, že se plastový materiál bude po desetiletí rozložené tělo konzervovat.

Podle ředitelky českobudějovického pohřebního ústavu a krematoria Kateřiny Vrbové, pohřebáci nezažívají dobré časy. I v zde přibírali nové zaměstnance. „Přijali jsme obřadnici navíc a udělali si rezervy, kdyby někdo kvůli onemocnění vypadl,“ poznamenala s tím, že běžně měli maximálně šest obřadů, nyní je první listopadový pátek čeká na 10 rozloučení.

Vak nezetlí

Jelikož není zakázáno pohřbívat do hrobu, tak se i v Českých Budějovicích nadále řídí požadavky pozůstalých. I podle reakce Kateřiny Vrbové pohřební vak nezetlí. „Odhaduji, že takových sto let by se do stejného hrobu neměl nikdo ukládat,“ sdělila s tím, že u nich zavedli opatření, že budou tyto místa posledního odpočinku s nebožtíky s koronavirem označovat. „Do nich už se nebude preventivně pohřbívat,“ vylíčila, že zatím do hrobu ukládali jen jednoho zemřelého s koronavirem.

Neexistuje stanovisko

Jak informovala ředitelka krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová, neexistuje žádné stanovisko ministerstva zdravotnictví, žádné nařízení nebo mimořádné opatření, které by ukládalo povinnou kremaci zemřelých s covid-19. "Koronavirus se totiž nepovažuje za vysoce infekční chorobu," upozornila. Podle směrnice ministerstva pro místní rozvoj jsou takovými nemocemi například ebola, SARS, ptačí chřipka, cholera, tuberkolóza nebo mor.

Pohřebáci dle svých vyjádření v současnosti zaznamenávají enormní nárůst úmrtí. „Nelze říct, že všichni, co mají na vacích a v dokladech uvedeno covid-19, na něj také zemřeli. Ano byli pozitivní, ale příčinou smrti bylo něco jiného,“ upozornila Hana Palusková, že jde většinou o kombinaci onemocnění a staří.

Zažívají peklo

Podle jednatele táborské pohřební služby na podzim zesnulí přibývají každoročně. „Koronavirus se určitě podepsal na letošním enormním nárůstu počtu úmrtí, máme o sto procent více práce,“ konstatoval Ondřej Melich. "Jde o desítky nebožtíků, některá krematoria jsou zavřená, opravdu to není dobrá situace,“ informoval, že jeho zaměstnanci nyní pracují i 20 hodin denně.

Profese zažívá doslova peklo. „Snad to brzy pomine. Je to krizový stav, proto je i kalendář obřadů prázdný,“ uzavřel, že rozloučení přestali kvůli restrikcím i veřejně prezentovat.

Standardní pohřební vak je černé barvy ve střední části má zip. Vyroben je z odolné nepropustné polyetylénové folie a je opatřen čtyřmi úchyty pro přenos.

• Při manipulaci s tělem zemřelého se musí používat osobní ochranné prostředky (rukavice, roušky, štít, respirátory druhé a třetí řady, obleky), aby se předešlo přenosu prostřednictvím přímého kontaktu.



• Standardní a poslední služby jako je česání a mytí se neprovádí. Tělo se neobléká. Nesmí se otevírat rakev na výstav ani poslední rozloučení.



• Tělo se vkládá do určeného obalu - vaku s krytým zipem ze silnostěnného plastu, provádí se dezinfekce spoje a okolí dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem.



• Tělo s obalem se vloží do rakve.



• Zemřelí s potvrzeným nebo suspektním onemocněním covid-19 mohou být pohřbeni nebo zpopelněni, jak je obvyklé.



• Obřadu se může zúčastnit jen maximálně 10 lidí za přísných hygienických podmínek. Všichni musí mít roušky, nedoporučuje se ani kondolence.