Ale důvod k radosti to podle pražského ekonoma Lukáše Kovandy není. „Za zhruba 10 dní ceny budou pravděpodobně výše, než byly 31. května. Rozhodnou o tom Saúdové v Rijádu,“ říká Lukáš Kovanda.

O 1,90 Kč za litr naturalu 95 a o 1,50 Kč na naftě zlevnila o půlnoci na přelomu května a června čerpací stanice OMV ve Strakonicích. „Že by to ale vzbudilo nějaký velký rozruch, to se fakt říct nedá,“ myslí si vedoucí Miluše Havelková. „Každá čerpačka má své zákazníky, kteří k ní jezdit tankovat bez ohledu na ceny,“ dodala.

Naopak k žádné změně nedošlo například na čerpací stanici RoBiN OIL Strakonice. Natural 95 i nafta stály v úterý a ve středu kolem poledne 45,90 korun za litr. Vysvětlil to Pavel Kiliáš z kladenské centrály. „Snížení spotřební daně nelze udělat ze dne na den, protože máme ještě původní zásoby. K reakci na snížení spotřební daně dojde přibližně do pěti dnů,“ uvedl.

OBRAZEM: Policejní kroužek zašel na návštěvu za městskými strážníky

Snížení spotřební daně má podle některých pumpařů význam buď pro velké dopravní firmy nebo ty majitele aut, kteří jezdí hodně často. „Ale jezdí k nám lidi, kteří vytáhnou auto tak na nákup do marketu nebo cestu k lékaři. Ty tak malé snížení ceny moc nezajímá,“ myslí si obsluha jedné čerpací stanice na Strakonicku. Jméno ani název stanice a její umístění na přání obsluhy nezveřejníme.

Částečně tento názor sdílí řidič Pavel (61) ze Strakonicka. „Pamatuji, jak asi před 40 lety došlo k razantnímu zdražení. Tehdy jezdili lidé k bezinkám s kanystry na kárách, lili benzín a naftu doma do nádob na zahradách a jeli zase nakupovat. To už nehrozí. Každá sleva je dobrá, ale stejně moc dlouho nevydrží. Teď sice ušetřím přes korunu na litru, ale když zdražuje všechno ostatní od plynu po pivo, tak nijak nejásám,“ říká.

Pohonné hmoty by mohly postupně zlevnit až o zhruba 1,80 koruny na litr, neboť se snížením spotřební daně klesá také příslušná daň z přidané hodnoty. „Pumpaři ovšem zlevňují spíše méně, o zhruba 1,50 koruny na litr v případě benzinu a cca o 1,30 koruny na litr v případě nafty. Zlevnění o 1,50 koruny na litr v případě benzínu, pokud by platilo jako průměr pro celou republiku, ovšem znamená, že se cena benzínu vrací na úroveň z doby před čtrnácti dny,“ myslí si ekonom Lukáš Kovanda. Snížená daň tak vlastně „vymaže“ cenový nárůst jen za posledních čtrnáct dní. Stát přitom vyjde na miliardu korun měsíčně.

Při současném tempu zdražování pohonných hmot v ČR i při zohlednění vývoje cen na surovinové burze v Rotterdamu lze navíc očekávat, že už zhruba za deset dní budou pohonné hmoty v Česku dražší, než byly 31. května.