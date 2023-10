V jižních Čechách najdeme více než sedm tisíc rybníků. I na podzim u nich budou k vidění výlovy. Zástupci Petrova cechu, pokračovatelé jednoho z nejtradičnějších řemesel, představí postupy, které se v některých ohledech po celá staletí prakticky nezměnily. Přijďte a sledujte unikátní přírodní divadlo.

Výlovy na Strakonicku. | Foto: Deník/Petr Škotko

Výlovy na Strakonicku:

21.10. Ohradský rybník Libějovice

23.10. Mlýnský Hostišovice Bělčice

24.10. Pálenina mělká Strakonice

25. - 27.10. Milavy Velká Turná

26.10. Chvalov Blatná

30. - 31.10. Buzický Blatná

1.11. Albrechtický Drahonice

2.11. Pláňava Sedlice

6.11. Kořenský Lažany

6.11. Závist Blatná

7.11. Kozina Blatná

8.11. Malduchy Radomyšl

9.11. Dražský Pacelice

10.11. Podskalský Blatná

13.11. Vilímec Buzice

21.11. Hůrka Bratronice

21.11. Mokrý Sedlice

23.11. Hrádecký Krty - Hradec

Připomeňme si výlov Velké Podvinice na Vodňansku:

1/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice 6. listopadu 2021. 2/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 3/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 4/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 5/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 6/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 7/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 8/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 9/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 10/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 11/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 12/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 13/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 14/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 15/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 16/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 17/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 18/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 19/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 20/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 21/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 22/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 23/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 24/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 25/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 26/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 27/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 28/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 29/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 30/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 31/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 32/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 33/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 34/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 35/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 36/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 37/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 38/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 39/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 40/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 41/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 42/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 43/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 44/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 45/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 46/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 47/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 48/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 49/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 50/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 51/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 52/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 53/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 54/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 55/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 56/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 57/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 58/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 59/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 60/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 61/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 62/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 63/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 64/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 65/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 66/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 67/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 68/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 69/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 70/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 71/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 72/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 73/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 74/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 75/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 76/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 77/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 78/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 79/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 80/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 81/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 82/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 83/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 84/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice. 85/85 Zdroj: Deník/Petr Škotko Výlov Velké Podvinice.

Pokud by vás lákala větší akce, můžete si vyrazit do nedaleké Hluboké nad Vltavou, kde se každý rok střídají výlovy rybníků Munický a Bezdrev. Termín je stálý, a to ve státní svátek 28. října. V roce 2023 pořadí vychází na Bezdrev, druhý největší český rybník. Na hrázi bude hrát hudba, město zřídilo zdarma autobusovou dopravu. Ve stejný den se v Národním zemědělském muzeu Ohrada chystá Rybářský den. Součástí akcí je týden rybích specialit, kdy od 25. do 29. října řada předních hlubockých restaurací zve na mimořádné rybí menu.

Zdroj: www.jiznicechy.cz