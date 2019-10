Známý pražský Alkehol se skladbami opěvující dobré jídlo a alkohol v jakémkoliv množství rozjel mejdan na plný plyn. Chvílemi neproniknutelná mlha doplňovaná ohňovými efekty, hlasitý doprovod jednotlivých vypalovaček a ostrá světla měla v publiku kladnou odezvu, která skupinu provázela celý jejich set.

Neméně známý Walda Gang po technické pauze každým songem přiléval olej do rozpáleného kotle. Eldorádo, Čert ví… dokázaly rozhýbat sál do všech koutů a jen málokdo by si s Mirem Šmajdou vyhlášené hitovky nezazpíval. Nemohla chybět mlha, ohně a barevná světla pronikající sálem mezi hosty povedeného koncertu.

Luděk Blovský