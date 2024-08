Jelikož se stydí, že se málem nechala nachytat podvodníky, i když žila v domnění, že jí se to stát nikdy nemůže, poprosila redakci, aby nezveřejňovala její jméno. Říkejme jí proto třeba Klára.

Klára tedy klikla na odkaz v SMS zprávě, který ji navedl na webovou stránku, která se tvářila jako web ministerstva dopravy, resp. Výpis z bodového konta. „Psali tam, že pokuta je za překročení rychlosti o 20 a více kilometrů za hodinu v obci nebo o 30 a více kilometrů za hodinu mimo obec a že je 4 až 10 tisíc korun, což odpovídá,“ vysvětluje s tím, že pak už jí od průšvihu zachránila šťastná náhoda. Na stránce byl totiž další odkaz, který ji navedl „Přihlášení pomocí datové schránky“ – a i falešný web datové schránky vypadal věrohodně. „Měl ale nesmyslnou url adresu, stejně jako původní odkaz, to mi ale v tom náhlém stresu vůbec nedošlo. Vyděsila mě ta částka – a zároveň tam psali, když zaplatím do 18 hodin, pokuta bude poloviční. Už to mě mělo trknout, ale bohužel jsem měla logické uvažování zjevně zablokované.“

Jelikož datovou schránku má a využívá jí, otevřela si, naštěstí pro ni, v novém okně webového prohlížeče a do té pravé datové schránky se přihlásila běžnou cestou. „Tam jsem ale viděla, že nemám žádnou novou zprávy, a až v tu chvíli mi to docvaklo. Málem jsem se nechala nachytat! Kdybych klikla na odkaz do datovky z té zprávy, která mi přišla, dala bych podvodníkům přístup ke svému bankovnictví! Mohla jsem přijít o všechny peníze a klidně si mým jménem mohli vzít statisícový úvěr, který bych musela splácet. Ani nevím, co mě přimělo k tomu jít do datovky jinou cestou ale díky bohu za to,“ oddychla si. A zároveň varuje všechny ostatní, ať si dávají velký pozor. „Opravdu mě nenapadlo, že i já skočím podvodníkům na špek, ale je to tak. Strašně se stydím a vlastně ani nechci, aby to mí kamarádi o mě věděli. Řekla jsem to jen svým nejbližším.“

Před podvodnými SMS a e-maily už před pár dny varovalo i Ministerstvo dopravy. Objevují se i falešné telefonáty, ve kterých jsou občané vyzývání k uhrazení pokuty. „Jedná se o podvod, prosíme, v žádném případě na tyto zprávy nereagujte,“ píše na svém pravém webu. „Jedná se o případ phishingu, kdy uživatelé jsou ve zprávách vyzýváni k tomu, aby klikli na v textu uvedený odkaz, přes který se dostanou na podvodnou webovou stránku, která ale navozuje dojem oficiálního portálu. Pokud už na odkaz, například omylem, kliknete, nezadávejte na web žádné citlivé údaje, které by mohly být zneužité.“

Před podvodnými SMS zprávami a emaily varuje i Portál občana. Ty zase vyvolávají dojem, že jde o vrácení daně, chybu s daňovým výkazem, zaplacení dluhu k exekuci, popř. zaslání odměny. I v tomto případě je potřeba být obezřetný a na tyto zprávy v žádném případě nereagovat. Více informací zde. „To je pravda, přišla mi už také SMS z údajného Finančního úřadu, že mám přeplatek ve výši 30 tisíc korun, na tu se mi ale skočit nepodařilo,“ uzavírá s úlevou Klára.